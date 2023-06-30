سمك التونة فاكهة موائد الدمايطة.. اعرف أنواعه وأسعارها فى الأسواق.. صور

دمياط - هيثم مراد

أصناف الأسماك متعددة فى أسواق محافظة دمياط، ولكن فى هذه الأثناء يحتل صنف سمك التونة المركز الأول بين الأسماك الأكثر مبيعا فى دمياط، ينتظره أبناء المحافظة كل عام نظرا لقيمتها الغذائية، وكذلك الطرق المختلفة التى يتم تقديمه بها ليطلق عليه اسم "فاكهة موائد الدمايطة".

ويعرض "اليوم السابع" أبرز أصناف أسماك التونة وأسعارها وكذلك طرق تحضيرها:



التونة الحمراء

يعد الصنف الأكثر شيوعا فى سوق دمياط، يمتلك قيمة غذائية هامة تجعله محط اهتمام الجميع، أيضا يعود انتشاره إلى أفضلية السعر، يبدأ سعر كيلو التونة الحمراء من 80 جنيها ويصل إلى 90 جنيها.

يقدم بأكثر من طريقة ولكن الطريقة الأكثر انتشارا هى تقديم سمك التونة على الفحم وكذلك تقديمها بطريقة الشيش.

التونة الزرقا

تعتبر أقل الأصناف تواجدا بسوق دمياط، وذلك كونها تأتى من مزارع أمريكا وأسبانيا، لم تلقى اهتماما من قبل الدمايطة لذلك لم يقبل بائعى الأسماك فى أسواق دمياط على اقتنائها كثيرا.

التونة البيضاء

الصنف الأكثر مبيعا بين أصناف أسماك التونة، يصل سعر الكيلو إلى 120 جنيها، يشهد إقبال الأهالى على هذا الصنف بسبب قيمته الغذائية الكبيرة وكذلك جودة الطعم.

سمك التونة البيضاء واحدة من أهم وأبرز الأصناف التى يحرص أبناء دمياط على تناولها فترة موسم أسماك التونة، يمكن تقديمها بأكثر من طريقة، ولكن الأبرز هى تقديمها فى صوانى الفرن.

موسم أسماك التونة بدأ فى دمياط، لم تخلو موائد الدمايطة منه طوال فترة تواجده بالأسواق، ليحتل فاكهة موائد الدمايطة المركز الأول ضمن أصناف الأسماك الأكثر مبيعا فى أسواق أسماك دمياط.



سمك التونة (1)



سمك التونة (1)



سمك التونة (2)



سمك التونة (2)



سمك التونة (3)



سمك التونة (3)



سمك التونة (4)



سمك التونة (4)