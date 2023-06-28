اليوم السابع
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حملة أمنية على مراكز محافظة دمياط تضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:16 م
حملة أمنية على مراكز محافظة دمياط تضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ - الزرقا) وقسمى شرطة (ثان دمياط – رأس البر).
 
أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة  بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة – طبنجة – فرد محلى  - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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