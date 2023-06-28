حملة أمنية على مراكز محافظة دمياط تضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ - الزرقا) وقسمى شرطة (ثان دمياط – رأس البر).

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من الأقراص المخدرة – طبنجة – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .