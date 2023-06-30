زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب بحر باندا قبالة إندونيسيا

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ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالًا تكتونيًا وقع فى بحر باندا قبالة مقاطعة مالوكو صباح اليوم الجمعة، حيث بلغت قوته الأولية 5.1 درجة ثم تم تحديثه إلى 4.9 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن رئيس مركز الزلزال والتسونامى فى الوكالة داريونو قوله، إن مركز الزلزال وقع فى البحر على عمق 166 كم، عند إحداثيات 6.92 درجة جنوبا وخط عرض 129.66 درجة شرقا، وعلى بعد حوالى 211 كم شمال غرب تانيمبار.

وأشار إلى أنه "مع الأخذ فى الاعتبار موقع مركز الزلزال وعمق المركز المنخفض، فإن هذا الزلزال هو زلزال متوسط الحجم بسبب نشاطه فى بحر باندا".

وأضاف أن "النتائج الأولية تظهر أن هذا الزلزال ليس لديه القدرة على التسبب فى تسونامي، وحتى الآن ، لم ترد أى تقارير عن تأثير الأضرار التى سببها الزلزال".

إلا أنه نصح السكان بتجنب المبانى التى تشققت أو تضررت جراء الزلزال والتأكد من حالة المبانى السكنية للتأكد من عدم وجود أضرار قد تعرضهم للخطر قبل العودة إلى منازلهم.