زلزال بقوة 4.2 يضرب أمورجوس باليونان واندلاع حريق غابات هائل فى ساموس

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أعلنت السلطات اليونانية اليوم /الجمعة/ وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة قبالة جزيرة امورجوس صباح اليوم بينما اندلع حريق هائل فى جزيرة ساموس.

وذكرت صحيفة كاثيميرينى اليونانية أنه وفقا لمعهد الجيوديناميك ومقره أثينا، فإن مركز الزلزال الذى بلغت قوته 4.2 درجة يقع على بعد 23 كيلومترا جنوب شرق اركسيني، وعلى عمق 17 كيلومترا، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفى سياق متصل، اندلع حريق غابات اليوم فى جزيرة ساموس، وذلك فى أول حادث حريق كبير فى موسم الصيف هذا العام على الجزيرة حيث يعمل 32 فردا من رجال الإطفاء، مدعومين بعشر مركبات ومتطوعين، فى الموقع لاحتواء الحريق.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم طائرتان هليكوبتر بإخماد الحرائق من الجو.