اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا: نراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكى رئيسا وكيف سيتم ذلك

الجمعة، 30 يونيو 2023 09:38 م
روسيا: نراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكى رئيسا وكيف سيتم ذلك دميترى مدفيديف
أ ش أ

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 أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف، أن بلاده تراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكى رئيسا وكيف سيتم ذلك.

وقال مدفيديف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- إنه قرأ باهتمام "فى الأيام الأخيرة، الأخبار الواردة من عواصم العالم حول متابعتهم للأحداث فى بلدنا، وسوف يناقشونها مع شركاء ما.. حتى أن بعض الشخصيات تحدثت عن الشقوق التى ظهرت على واجهة روسيا".


وأضاف "يبدو أنهم نسوا أننا فى الآونة الأخيرة تمتعنا بانهيار الآلة السياسية الأمريكية بأكملها، والاستيلاء على مبنى الكابيتول. والآن نراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكى الذى طالت معاناته وكيف سيتم ذلك".

 

 


دميترى مدفيديف

روسيا

أمريكا

الانتخابات الأمريكية



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