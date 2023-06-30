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رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمى بالإسكندرية فى ثالث أيام عيد الأضحى

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:20 م
رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمى بالإسكندرية فى ثالث أيام عيد الأضحى شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء على جميع شواطئ القطاع الشرقى والرايات الحمراء والصفراء على شواطئ القطاع الغربى خاصة العجمى بالإسكندرية، وذلك فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إقبال كبير من المصطافين والزائرين وبلغت نسبة إشغال الشواطئ نحو80%.
 
فيما حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من أن شاطئ النخيل مازال مغلقا، ولم يتم السماح للمواطنين بنزول المياه به حتي الآن، إلا بعد انتهاء المستثمر المسئول عن الشاطئ من تنفيذ منظومة التأمين والإنقاذ التى وضعها ويشرف عليها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.
 
وناشدت المواطنين الالتزام بالتعليمات والارشادات المعلنة على طول الشاطئ حرصا علي سلامتهم .
 
وشددت الادارة المركزية للسياحة و المصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد.
 
واستعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.
 
أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط.
 
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
 
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.
 
 
 
 

 


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