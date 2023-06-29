شواطئ الإسكندرية تسجل نسبة إشغال 100% فى ثانى أيام عيد الأضحى

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جولة موسعة اليوم لتفقد مدى التزام مستأجرى وعمال شواطئ العجمى بالتعليمات، يرافقه مدير عام الإدارة العامة للمصايف أسامة علي، ومساعد المراقب العام لشواطئ القطاع الغربي والعجمي عميد محمد علاء، ورئيس قسم المتابعة فيكتور عزت ومجموعة من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وعلي الجانب الآخر شهدت شواطئ القطاع الشرقي إقبال كثيف من الرواد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سجل شاطئ ميامي والسرايا العام نسبة إشغال 100% يليهم شاطئ المندرة المجاني 85% وتراوحت نسب إشغال باقى الشواطئ من 40% إلى 60%

وأثناء المتابعة والمراقبة تم التأكد من الآتي :-

* رص الشماسي بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولي أولا قبل بدء إشغال الصفوف التالية.

* نظافة دورات مياه الشواطئ و التأكد من صلاحيتها للاستخدام.

* تجميع ورفع القمامة من جميع الشواطئ على مدار اليوم وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ وتوعيه الرواد بإستخدام صناديق القمامة.

*تواجد عمال الإنقاذ بالشواطئ و المسعفين وعمال الابراج وكذلك التشديد علي المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياة البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت.

*التزام المستأجرين بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

وأسفر المرور والرقابة عن رصد مخالفة فى شاطئ سيدي بشر المميز، حيث تم رصد مخالفة سوء الحالة العامة لنظافة الشاطئ وتم التنبيه الشديد برفع كفاءة نظافة الشاطئ وعند إعادة المرور تلاحظ تلافى المخالفة، وإزالة الطحالب من شاطئ جليم العام وتقليم الأشجار بشاطئ المندره المجاني.

ولعبت الإذاعة الداخلية دورا كبيرا في عودة الأطفال المفقودين إلى ذويهم، حيث تم العثور علي طفلة مفقودة بشاطئ المندرة المجانى وتم تسليمها لأسرتها.

ونظرا لرفع كفاءة منظومة الإنقاذ والتدريبات المستمرة التى توفرها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لعمالها تم إنقاذ حالة غرق من شاطئ فريسكا وطلب الإسعاف له .

كما تم رصد مخالفة فى منفذ شاطئ العصافرة المميز، وهى انتهاء قائمة الأسعار المعتمدة من الإدارة، وتم التبيه علي مستأجر الشاطئ وإخطاره بالحضور للإدارة يوم الثلاثاء لتجديد قائمة الأسعار.