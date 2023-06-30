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رئيسة وزراء الفرنسية: كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام فى البلاد

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:41 م
رئيسة وزراء الفرنسية: كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام فى البلاد اليزابيث بورن
كتب أحمد عرفة

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قالت رئيس وزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن كل الاحتمالات مطروحة لإعادة النظام في فرنسا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق شددت الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا وسويسرا، على عموم الدارسين والمبتعثين وذويهم، أخذ أقصى درجات الحيطة الحيطة والحذر وتجنب الذهاب للأماكن المضطربة، وذلك مع تزايد توتر الأحداث في عدة مناطق في فرنسا.وفق "عكاظ".

ودعت الملحقية إلى التواصل مع رقم الطوارئ لديها في الحالات الطارئة، وكذلك التواصل مع السفارة من خلال الهاتف أو البريد الإلكترونى.

ومن جهة ثانية، يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر اليوم الجمعة، اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا على خلفية مقتل شاب برصاص شرطي، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.

 

 


ماكرون

فرنسا

مظاهرات

القاهره الاخباريه

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