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ثورة 30 يونيو.. ملوى الجديدة بالمنيا الخروج من الوادى الضيق لتعمير الصحراء

الجمعة، 30 يونيو 2023 04:36 م
ثورة 30 يونيو.. ملوى الجديدة بالمنيا الخروج من الوادى الضيق لتعمير الصحراء مدينة ملوى الجديدة
المنيا- حسن عبد الغفار

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بناء المدن الجديدة من الإنجازات البارزة بعد ثورة 30 يونيو، والتى توليها الدولة إهتماما كبيرا، للخروج من الوادى الضيق، ومواجهة التكدس السكانى، إلى تعمير الصحراء وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، ومنها مدينة ملوى الجديدة جنوب محافظة المنيا. 

 
تقع مدينة ملوى الجديدة على بعد 18كم غرب مدينة ملوى، و60 كيلومتر جنوب مدينة المنيا 18420.52فدانا، وجار تنفيذ المرحلة الأولى بمساحة 880 فدانا، وتضم المدينة الجديدة مناطق للخدمات الإقليمية، مناطق صناعية وحرفية وترفيهية، بالإضافة إلى ممشى سياحى، ومناطق استثمارية، وكذلك منطقة نوادى ومنطقة لوحوستية. 
 
هذا وتضم مدينة ملوى الجديدة إسكان متوسط وكذلك إسكان متميز، وتعد المنطقة إمتداد عمرانى مميز سوف يسهم بشكل كبير فى تخفيف التكدس السكانى  بملوى القديمة، إلى جانب توفير فرص العمل بمعدلات كبيرة بالمنطقة الجديدة. 
 
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مدينة ملوى الجديدة

 


ملوى الجديدة

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