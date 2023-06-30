اليوم السابع
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تعرف على أبرز خدمات مبادرة 100 يوم صحة ( إنفوجراف)

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:23 ص
تعرف على أبرز خدمات مبادرة 100 يوم صحة ( إنفوجراف) الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر مبادرة "100 يوم صحة" والتي انطلقت يوم 25 يونيو الماضى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة"، وتهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسى اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

 وتقدم المبادرة جميع الخدمات التى قدمتها المبادرات الرئاسية السابقة وهى كالتالى:

مبادرة القضاء على فيروس سى

مبادرة دعم صحة المرأة المصرية

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة

مبادرة علاج سرطان الكبد

مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة

مبادرة علاج الضمور العضلي

مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن

مبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

مبادرة فحص المقبلين على الزواج

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

ومن ثم فإن مبادرة “100 يوم صحة” هي استكمال لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيقيًا للتنمية المستدامة بفهمومها الشامل، والتي بدأت بمبادرة ” 100 مليون صحة” في عام 2018، والتي كانت بمثابة تحد كبير لدى الدولة المصرية في التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن؛ بهدف خفض معدلات الوفيات والانتشار، وكان من أبرز التحديات القضاء على “فيروس سي”.

خدمات المبادرة
خدمات المبادرة

 


100 يوم صحه

100 مليون صحه

وزاره الصحه



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