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الصحة: مبادرة 100 يوم صحة لكل أفراد الأسرة المصرية "إنفوجراف"

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:45 ص
الصحة: مبادرة 100 يوم صحة لكل أفراد الأسرة المصرية "إنفوجراف" مبادرة 100 يوم صحة لكل افراد الأسرة المصرية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة 100 يوم صحة لكل أفراد الأسرة المصرية حيث تقدم جميع الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمدة 100 يوم .
 
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أعلن تفاصيل حملة «100 يوم صحة»، التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأحد، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اصطفاف العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية وسيارات الأشعة المتنقلة، والمبادرات الرئاسية بالمحافظات.
 
 أكد وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية علي الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية.
 
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن حملة «100 يوم صحة» تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال فترة مائة يوم، ومنها خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات، وصحة البيئة وسلامة الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.
 
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الحملة ستعمل  من خلال أكثر من  5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات، بالإضافة إلي 500 قافلة علاجية شاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم توزيع 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات (الباطنة ، الأطفال، الجراحة، الرمد، الأسنان، أنف وأذن، النساء والولادة، جلدية) بالأماكن العامة والأكثر ازدحاماً لتقديم خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان.
 
مبادرة 100 يوم صحة لكل افراد الأسرة المصرية
مبادرة 100 يوم صحة لكل افراد الأسرة المصرية

 


الصحة

100 يوم صحة

الخدمات الطبية

اليوم السابع بلس



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