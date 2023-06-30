تعرفى على الطريقة الصحية لغسيل اللحم فى العيد

كتبت فاطمة ياسر

خلال هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصحية لغسيل اللحم ، وفقا لموقع “webmed”، أشار التقرير، أنه يتراكم على سطح اللحوم بعض البكتيريا والفيروسات الضارة، وقد تكون سببا في الإصابة بالتسمم الغذائئ، ومنها بكتيريا السالمونيلا، و الليستيريا، و الكامبيلوباكتر، و بكتيريا الإشريكية القولونية، و نوروفيروس، و فيروس أ.

وأكد التقرير أن غسيل اللحوم بالماء الجاري وحده لا يكفي ولا يساعد في التخلص من البكتيريا والفيروسات، بل يمكن أن تنتقل هذه البكتيريا والفيروسات إلي سطح المطبخ ويصاب بها أطعمة أخرى، لافتا أنه يمكن نقع اللحوم في ماء مغلي لمدة 4 دقائق، فهذا الأمر يساهم في تقليل نمو البكتيريا على سطحها.

وأشار التقرير أن هناك دراسات أخرى حثت على ضرورة نقع اللحوم بمحلول مثل الخل وعصير الليمون، لأنه يساهم بشكل كبير في تقليل عدد البكتيريا الموجودة عكس الماء الجاري.

وأما عن الطريقة الصحية لغسيل اللحوم فتكون عن طريق وضع الخل الأبيض عليها، فيحتوي على نسبة عالية من حمض الأسيتيك، الذي ثبت أنه يساعد على تقليل البكتيريا على سطح اللحوم الحمراء ومنعها من التكاثر، أو غسلها بعصير الليمون الذي يلعب دور كبير في تقليل بكتيريا اللحوم.