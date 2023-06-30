ترامب: تمرد فاجنر أضعف بوتين وحان الوقت لوساطة أمريكية للسلام فى أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الذى طالما كان معجبا بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الأخير قد تم إضعافه إلى حد ما بسبب التمرد الذى تم إجهاضه، وأن الوقت قد حان الآن لكى تحاول الولايات المتحدة الوساطة فى تسوية سلمية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب فى مقابلة بالهاتف مع وكالة رويترز: أريد أن يتوقف موت الناس بسبب هذه الحرب السخيفة.

وفى حديثه الواسع عن السياسة الخارجية، لم يستبعد ترامب، الذى يعد المرشح الأوفر حظا فى استطلاعات الرأى الخاصة بالترشيح الرئاسى الجمهورى فى انتخابات 2024، ترامب أن تضطر حكومة كييف للتنازل فى النهاية عن بعض الأراضى لروسيا لوقف الحرب. وقال إن كل شى سيكون خاضعا للتفاوض لو كان هو الرئيس، إلا أن الأوكرانيين الذين شنوا قتالا ضاريا للدفاع عن أرضهم قد حققوا الكثير. وتابع قائلا: أعتقد أنهم سيحرصون مع الاحتفاظ بأغلب ما اكتسبوه، وأن روسيا ستوافق على هذا. هناك حاجة إلى وسيط أو مفاوض، ولا نملك هذا فى الوقت الراهن.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الشىء الأهم الذى ينبغى أن تفعله الولايات المتحدة الآن هو تحقيق السلام وجلب روسيا وأوكرانيا معا والتوصل إلى السلام، ويمكن تحقيق هذا، وهذا هو الوقت المناسب لفعل ذلك لجلب الطرفين معا من أجل فرض السلام.

وكان ترامب قد طور علاقات ودية مع بوتين أثناء وجوده فى البيت الأبيض، فيما قال الرئيس جو بايدن أن بوتين أصبح منبوذا حول العالم لغزوه أوكرانيا.