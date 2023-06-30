ضبط 750 كيلو لحوم بدون بيانات خلال حملات لطب بيطرى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط كميات من اللحوم، ودواجن مجمدة بدون بيانات، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر، واستمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن الحملات على الأسواق بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تمكنت من ضبط 710 كيلو، منهم 500 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات، و135كجم لحوم مفرومة بدون بيانات، و35 كيلو كبدة مجمدة بدون بيانات، و40 كيلو كجم صدور دواجن بدون بيانات، وجرى تحرير 6 محاضر، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية٠

جاء ذلك برئاسة الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، وعضوية الدكتور شعبان السعيد مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامه، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.