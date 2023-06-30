انطلاق العمل فى سلسلة الإنشاءات الجديدة بمستشفى العريش العام.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مستشفى العريش العام، استمرار العمل فى مراحل تطويرها بتنفيذ سلسلة من المبانى الجديدة للمرافق الخدمية والطبية، وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يتم العمل حاليا على إنشاء مبنى للكلى الجديد بتكلفة تصل إلى 170 مليون جنيه، والذى يتكون من 4 طوابق تضم 4 غرف عناية مركزة وغرفة عزل كاملة الخدمات ووحدة معالجة وقاعات متخصصة ومكان مخصص لمرضى الفيروسات بى وسى ونيجاتف وفقًا للكود الطبى، كما يحتوى على 85 ماكينة لغسيل الكلى و85 سريرًا.

وأضاف أن العمل ما زال مستمرًا فى مراحل إنشاء المسجد الجديد الذى يتم بناؤه على مساحة 400 متر مربع ويتسع لعدد 500 مصل، بالإضافة إلى الميضة ودورات المياه وغرفة الإمام والمؤذن.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن هذه المشاريع فى قطاع الخدمات الصحية تأتى ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها الدولة لأهالى شمال سيناء، والتى تضمنت افتتاح وحدة الرعاية الصحية فى قرية الخروبة بتكلفة 3.8 مليون جنيه، بما فى ذلك 2.8 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءتها ومليون جنيه لتجهيزات طبية وغير طبية، والتى تخدم القرية الأم و13 تابعًا لها، وتتكون من طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية والاستقبال والتطعيمات وطب الأسرة وتنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية ومكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" وطب الأسنان والصيدلة والمعمل، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الرعاية الصحية فى قرية قبر عمير بتكلفة 4 ملايين جنيه، بما فى ذلك 3 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءتها ومليون جنيه لتجهيزات طبية وغير طبية، والتى تخدم القرية الأم و8 توابع لها، وتتكون من 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية والاستقبال والتطعيمات وطب الأسرة وتنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية ومكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" وطب الأسنان والصيدلة والمعمل.

وتأتى هذه المشاريع ضمن جهود الدولة لتوفير خدمات الصحة اللازمة لأهالى شمال سيناء، وتحسين جودة الرعاية الصحية فى المنطقة.