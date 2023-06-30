اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 04:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق العمل فى سلسلة الإنشاءات الجديدة بمستشفى العريش العام.. تعرف عليها

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:00 ص
انطلاق العمل فى سلسلة الإنشاءات الجديدة بمستشفى العريش العام.. تعرف عليها الإنشاءات الجديدة بمستشفى العريش العام
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد مستشفى العريش العام، استمرار العمل فى مراحل تطويرها بتنفيذ سلسلة من المبانى الجديدة للمرافق الخدمية والطبية، وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يتم العمل حاليا على إنشاء مبنى للكلى الجديد بتكلفة تصل إلى 170 مليون جنيه، والذى يتكون من 4 طوابق تضم 4 غرف عناية مركزة وغرفة عزل كاملة الخدمات ووحدة معالجة وقاعات متخصصة ومكان مخصص لمرضى الفيروسات بى وسى ونيجاتف وفقًا للكود الطبى، كما يحتوى على 85 ماكينة لغسيل الكلى و85 سريرًا.

وأضاف أن العمل ما زال مستمرًا فى مراحل إنشاء المسجد الجديد الذى يتم بناؤه على مساحة 400 متر مربع ويتسع لعدد 500 مصل، بالإضافة إلى الميضة ودورات المياه وغرفة الإمام والمؤذن.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن هذه المشاريع فى قطاع الخدمات الصحية تأتى ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها الدولة لأهالى شمال سيناء، والتى تضمنت افتتاح وحدة الرعاية الصحية فى قرية الخروبة بتكلفة 3.8 مليون جنيه، بما فى ذلك 2.8 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءتها ومليون جنيه لتجهيزات طبية وغير طبية، والتى تخدم القرية الأم و13 تابعًا لها، وتتكون من طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية والاستقبال والتطعيمات وطب الأسرة وتنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية ومكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" وطب الأسنان والصيدلة والمعمل، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الرعاية الصحية فى قرية قبر عمير بتكلفة 4 ملايين جنيه، بما فى ذلك 3 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءتها ومليون جنيه لتجهيزات طبية وغير طبية، والتى تخدم القرية الأم و8 توابع لها، وتتكون من 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية والاستقبال والتطعيمات وطب الأسرة وتنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية ومكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات" وطب الأسنان والصيدلة والمعمل. 

وتأتى هذه المشاريع ضمن جهود الدولة لتوفير خدمات الصحة اللازمة لأهالى شمال سيناء، وتحسين جودة الرعاية الصحية فى المنطقة.


مستشفى العريش العام

تطوير المرافق

مبنى الكلى الصناعية

غرف عناية مركزة

وحدة معالجة

مرضى الفيروسات بى وسى ونيجاتف

ماكينات لغسيل الكلى

المسجد الجديد

وحدة الرعاية الصحية

قرية الخروبة

قرية قبر عمير

الخدمات الصحية

تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية

مكتب الصحة

طب الأسنان

الصيدلة

المعمل

الرعاية الأساسية

التطعيمات

طب الأسرة

تنظيم الأسرة

المبادرات الرئاسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة