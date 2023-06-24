وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء دفعة جديدة من الأطباء المتخصصين، وعددهم 10 أطباء من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة فى مختلف التخصصات الطبية.

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء أن الاطباء هم الدكتور معتز عبدالله، عظام، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور بيتر صموئيل جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمود ياسين فى جراحة عامة، والدكتور هادى محمد فى جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد صلاح، والدكتور أحمد الشامى تخدير، والدكتورة مروة سيد، والدكتور محمد جاب الله استشارى قلب معهد القلب القومى.

يقوم الأطباء بتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

يأتى هذا الإجراء ضمن جهود مديرية الصحة فى شمال سيناء لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بالمجان، وتقدم خدماتهم خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.