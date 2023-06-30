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اليوم.. الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع

الجمعة، 30 يونيو 2023 09:44 ص
اليوم.. الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع الطواف حول الكعبة
إيمان حنا

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يؤدى الحجاج المتعجلون اليوم الجمعة، طواف الوداع خاتمين مناسك الحج المبرور.

وهيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع المصليات بالمسجد الحرام، مقدمة الخدمات والتسهيلات لقاصديه من المصلين والمعتمرين ، ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة وتكثيف الجهود للاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة ، وتوفير حافظات ماء زمزم وتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام في جميع المواقع .
 
كما جرى تطهير المواقع وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه،
 
ووفرت الرئاسة العربات الكهربائية والعادية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر تطبيق "تنقل" إلى جانب حزمة من الخدمات، منها عمليات الغسل التي تصل إلى (10) مرات يومياً.

الحج

الحجاج

مناسك الحج

طواف الوداع للمتعجلين

المسجد الحرام



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