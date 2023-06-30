النقل النهرى يخفض التكاليف والتلوث ويحافظ على شبكة الطرق.. تفاصيل مشاريع التطوير

كتب سيد الخلفاوى

يعتبر النقل النهري أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن وسائل النقل الأخري بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

وفي هذا الإطار، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة ومن أهمها :

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتي هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ، وجاري تنفيذ عدد 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية .

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان ، وحيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافات من كم 8 حتي كم 70 ( أسوان – كلابشة ) ومن كم 615 حتي كم 885 ( نزلة العوامر –الصف ) وجاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان .

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ) .

تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ، حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 ( المظلات – بلبيس ) وجاري إعادة تأهيل 2 كوبري لتعديل الفتحات الملاحية ( مسطرد – أبوزعبل ) .



الطرق والكبارى



الكبارى



النقل النهرى



جانب من الكبارى



كبارى هويس المالح