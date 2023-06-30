اليوم السابع
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الموالح تتصدر قائمة الصادرات الزراعية بـ1.64 مليون طن بقيمة 831 مليون دولار

الجمعة، 30 يونيو 2023 08:00 ص
الموالح تتصدر قائمة الصادرات الزراعية بـ1.64 مليون طن بقيمة 831 مليون دولار موالح ليمون -أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تصدرت الموالح المصرية قائمة الصادرات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرى المنتهى في أبريل 2023 والذى بدأ في سبتمبر 2022 وذلك بكمية تبلغ 1.64 مليون طن بقيمة تبلغ 831 مليون دولار، وذلك بنسبة 39% للكمية و34% للقيمة الإجمالية للصادرات.

 

وتحتل البطاطس المرتبة الثانية بكمية تبلغ 699 ألف طن بقيمة 276 مليون دولار، فيما يحتل البصل الطازج المرتبة الثالثة بكمية 469 ألف طن بقيمة 153 مليون دولار، يليه النباتات الطبية والعطرية بكمية 146 الف طن بقيمة 163 مليون دولار.

 

ويحتل الرمان الطازج المرتبة الخامسة بكمية 140 ألف طن بقيمة 113 مليون دولار، تليه البطاطا الحلوة بكمية 138 ألف طن بقيمة 72 مليون دولار.

 

وتأتى بقية الصادرات بالترتيب الأعلاف والفاصوليا الجافة والطماطم والفراولة، ثم المانجو والتمور والفول السودانى.


موالح

بطاطس

تمور

صادرات زراعية

فاصوليا

اعلاف



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