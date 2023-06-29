477 مليون دولار زيادة فى الصادرات الزراعية مقارنة بالموسم الماضى

كتب عبد الحليم سالم

كشفت بيانات حكومية أن الصادرات الزراعية زادت بنحو 477 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الذى بدأ في سبتمبر 2022 ،وانتهى في ابريل 2023 ، مقارنة بالموسم العام الماضى 2021-2022 ،حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 2.477 مليار دولار ، مقارنة بصادرات بلغت قيمتها 2.001 مليار دولار موسم 2021-2022.

أضافت البيانات أن كميات التصدير بلغت نحو 4.17 مليون طن، مقارنة ب 3.15 مليون طن الموسم السابق بزيادة بلغت مليون طن تقريبا على الرغم من الظروف الدولية الصعبة المتعلقة باللوجستيات وغيرها من الأزمات العالمية.

وتسعى الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والشركات المصدرة الممثلة في المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ؛لفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات الزراعية ل 5 مليارات دولار سنويا الفترة المقبلة.