الكشف على 42 ألف شخص خلال مبادرة "100 يوم صحة" بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن مبادرة "100 يوم صحة" ، من المبادرات الرئاسية الصحية الرائدة المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، مشيرة الى جهود وزارة الصحة ودورها البارز في الإرتقاء بالمنظومة الطبية وتنظيم العديد من القوافل العلاجية وتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تساهم في تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على أكمل وجه .

فيما أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مبادرة "100 يوم صحة"، تواصل تقديم خدماتها حتى يوم 6 أكتوبر المقبل في مجال تنظيم الأسرة والخدمات الوقائية والعلاجية بالإضافة إلى الخدمات التوعوية التي تقدمها فرق التواصل المجتمعي بمديرية الصحة بالبحيرة.

وأضاف أن محافظة البحيرة قد شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين للتسجيل فى المبادرة الطبية الجديدة وتم تقديم 42 ألفا و118 خدمة فى أول أيام الحملة.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" تنظمها وزارة الصحة تحت شعار "معاك من أول يوم" لتقديم الكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء.

وتشهد المحافظة تنفيذ عدد 6 مبادرات رئاسية من أجل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع التخصصات منها "دعم صحة المرأة، الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة، الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، فحص المقبلين على الزواج، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومنع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين".