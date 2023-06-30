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الرئيس السيسي: صمود المصريين خلال آخر 10 سنوات سيظل محل لدراسة المفكرين

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:09 ص
الرئيس السيسي: صمود المصريين خلال آخر 10 سنوات سيظل محل لدراسة المفكرين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الصمود الذي أظهره المصريين خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة 30 يونيو المجيدة سيظل محل لدراسة المفكرين والباحثين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال خطابه في ذكرى ثورة 30 يونيو :"كم من تساؤلات أثيرت على سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة".

وتابع الرئيس السيسي: "احتار الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، والتي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه تقسم وشبح حرب أهلية إلى دولة قوية ينعم أهلها بالاستقرار".

 

 


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