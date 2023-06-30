الأمن العام يضبط 244 قضية مخدرات و82 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تواصل الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (244) قضية مخدرات، و(82) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (65965) حكما قضائيا متنوعة.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات :

ضبط (244) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (263) متهما ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (112,865 كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (40,900 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (30,200 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,085 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (4,100 كيلو جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (3 كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (1,188 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,170 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (480 جراما).

عدد (2015) قرصا مخدرا. فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (82 قطعة سلاح نارى بحوزة 172متهم) .. وذلك على النحو التالى :(7) بنادق آلية .(3) بنادق خرطوش .(4) طبنجات .(68) فرد محلى .(101) طلقة مختلفة الأعيرة .(5) خزينة متنوعة .ضبط (204) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام، تنفيذ (65965) حكما قضائيا متنوعة، وذلك على النحو التالى: (222) حكم جناية.(20435) حكم حبس جزئى.(3650) حكم حبس مستأنف.(32511) حكم غرامة.(9147) مخالفة. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضمت (10) متهمين ، إرتكبوا (18) حادث متنوع. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (20) متهم.فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (201) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (16417) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (48) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.