وكيل "صحة المنوفية" تتابع فعاليات حملة "100 يوم صحة" بإدارة قويسنا الصحية

المنوفية - محمود شاكر

تابعت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أعمال الحملة بإدارة قويسنا الصحية للتأكد من تقديم خدمات المبادرات على الوجه الأمثل، رافقها بالمرور الدكتورة عبير نشآت مدير إدارة الترصد بالمديرية.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة على مدار الساعة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حملة " ١٠٠ يوم صحة" بجميع الإدارات الطبية على مستوى المحافظة بالميادين الرئيسية والوحدات الصحية.

وجدير بالذكر أن الحملة تشهد تكثيف لتقديم الخدمات الصحية بجميع الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز والمتحركة ويتم تغطية جميع المبادرات الرئاسية وخدمات وحدات الرعاية الأساسية والصحة الإنجابية، وذلك للنهوض بسُبل الرعاية الصحية للمواطنين.

يأتي ذلك انطلاقا من أهمية الحملة ورعاية الرئيس وما توليه الدولة من إهتمام للنهوض بالخدمات التي تُقدم في مجال الصحة العامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بتلك الخدمات لها.

وتهدف حملة " 100 يوم صحة " إلى تكثيف تقديم الخدمات الصحية خلال فترة مائة يوم، وأيضاً تقديم خدمات المبادرات السابقة من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية.

وقامت خضر، بالتأكد من تقديم خدمات المبادرات ومراجعة التسجيل الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وقد كان في إستقبالها الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الصحية.