اعرف إجراءات تساعدك فى استخراج رخصة توك توك × 8 نقاط

حددت إدارات المرور، مجموعة من الخطوات والأوراق والمستندات المطلوبة، لإنهاء إجراءات التراخيص، وتوجد إجراءات لتراخيص مركبات التوك توك المنتشرة داخل نطاق المدن ومنها:
- الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة.
- التأمين الإجبارى على المركبة بمبلغ 107 جنيهات.
- ما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة.
- نموذج الفحص الفنى والبيئى، ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية.
- المستندات الدالة على الملكية وفاتورة الشراء.
- مستندات الملكية تكون معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد فى بيع هذه الركبات بخاتم شعار الجمهورية.
- صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة.
- مستند يفيد بسداد التأمينات على السائق "500 + 100" فتح ملف ضريبى.
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