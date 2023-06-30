اعرف إجراءات تساعدك فى استخراج رخصة توك توك × 8 نقاط

كتب عبد الرحمن سيد

حددت إدارات المرور، مجموعة من الخطوات والأوراق والمستندات المطلوبة، لإنهاء إجراءات التراخيص، وتوجد إجراءات لتراخيص مركبات التوك توك المنتشرة داخل نطاق المدن ومنها:

- الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة.

- التأمين الإجبارى على المركبة بمبلغ 107 جنيهات.

- ما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة.

- نموذج الفحص الفنى والبيئى، ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية.

- المستندات الدالة على الملكية وفاتورة الشراء.

- مستندات الملكية تكون معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد فى بيع هذه الركبات بخاتم شعار الجمهورية.

- صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة.

- مستند يفيد بسداد التأمينات على السائق "500 + 100" فتح ملف ضريبى.