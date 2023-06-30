اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 12:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعرف إجراءات تساعدك فى استخراج رخصة توك توك × 8 نقاط

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:00 ص
اعرف إجراءات تساعدك فى استخراج رخصة توك توك × 8 نقاط استخراج رخصة توك توك_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت إدارات المرور، مجموعة من الخطوات والأوراق والمستندات المطلوبة، لإنهاء إجراءات التراخيص، وتوجد إجراءات لتراخيص مركبات التوك توك المنتشرة داخل نطاق المدن ومنها:

- الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة.

- التأمين الإجبارى على المركبة بمبلغ 107 جنيهات.

- ما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة.

- نموذج الفحص الفنى والبيئى، ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية.

- المستندات الدالة على الملكية وفاتورة الشراء.

- مستندات الملكية تكون معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد فى بيع هذه الركبات بخاتم شعار الجمهورية.

- صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة.

- مستند يفيد بسداد التأمينات على السائق "500 + 100" فتح ملف ضريبى.


ادارة المرور

اخبار الحوادث

توك توك

اجراءات تراخيص

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة