احتفالات العيد مستمرة فى ثالث أيامه بسوهاج.. وركوب الخيل أبرز المظاهر.. صور

شهدت محافظة سوهاج اليوم الجمعة، استمرار احتفالات المواطنين فى ثالث أيام الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، حيث عبر الأطفال عن فرحتهم بالعيد من خلال ركوبهم للخيول أمام أستاد سوهاج الرياضى، وسط حالة من الفرحة والبهجة ، حيث حدد أصحاب الخيول تسعيرة الركوب لها مقابل 5 جنيهات ذهابا وعودة، الذى أحدث حالة من البهجة والفرحة بين الجميع.

ومن جانبه، شدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، على توفير الخدمات للمواطنين، خلال احتفال المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من التزام العاملين بالحدائق والمتنزهات بالتواجد خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتنسيق التام مع الإسعاف والمرور والمسطحات المائية للتعامل مع أى مشكلة طارئة.

وكلف الفقى رؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية، بالمتابعة الميدانية المتواصلة، للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة لاستقبال تلك المناسبة حيث هناك اكثر من مائة سيارة اسعاف منتشرة باماكن تواجد المواطنين لتوفير الخدمات الطبية، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

استمرار فرحة العيد بسوهاج (1)



استمرار فرحة العيد بسوهاج (2)



استمرار فرحة العيد بسوهاج (3)



استمرار فرحة العيد بسوهاج (4)



استمرار فرحة العيد بسوهاج (5)



استمرار فرحة العيد بسوهاج (6)