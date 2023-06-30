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اتحاد العمال: 30 يونيو أنقذت مصر من التطرف وتغيير الهوية والإرهاب

الجمعة، 30 يونيو 2023 02:02 م
اتحاد العمال: 30 يونيو أنقذت مصر من التطرف وتغيير الهوية والإرهاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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هنأ مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، جموع  الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

 

وقال "اتحاد العمال"، في بيان له، اليوم الجمعة، إن ثورة 30 يونيو أنقذت بلدنا مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب، مضيفا أن روح ثورة 30 يونيو اعادت للدولة توازنها،  وفتحت ابواب التنمية الحقيقية.

 

وتابع: 30 يونيو كشفت قدرة الشعب بقيادته الحكيمة الجديدة على إعادة تقديم مصر كقائد عربى وإقليمى صاعد، لا يمكن الاستغناء عنه وعن دوره على المستويات العربية والإفريقية والإقليمية والدولية، وعن قدرة الشعب المصرى ودولته على التقدم بأقدام ثابتة نحو فتح مجالات جديدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية عبر عدة مشاريع قومية كبرى، فى الصناعة والزراعة والخدمات، بما فتح الباب واسعاً أمام التنمية الشاملة، و تحويل أحلام العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس.

 

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الملايين من العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج، ودعم كل القرارات والتشريعات التي من شأنها مواصلة تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو 2013 على أرض الواقع، وعلى العمال أن يتأكدوا بأنه أصبح لهم تنظيم عمالي سيبذل كل الجهد من أجل المزيد من المكتسبات والحقوق المشروعة، مشاركا في الجمهورية الجديدة بكل بوعي، محددا مطالبه المتزنة من "الحوار الوطني" بشكل علمي وموضوعي، محافظا على مكانته وسط القوى الوطنية، مستعيدا تاريخه النضالي، ودوره المحلي والعربي والدولي والافريقي الذي يليق بدولة في حجم مصر.


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