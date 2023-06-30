اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 04:24 م
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إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الجمعة، 30 يونيو 2023 02:48 م
إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم حملة أمنية - أرشيفية
الفيوم ـ رباب الجالي

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أُصيب 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين في مدينة سنورس بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب مشادة كلامية نشبت إثر خلافات الجيرة وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية، أدت إلى إصابة عدد من أفراد العائلتين، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت إخطارًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ووجود عدد من المصابين.
 
وانتقلت قوة أمنية على الفور، إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 8 أشخاص بطلقات نارية، خلال المشاجرة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وبعدها تم تحويلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتمكن ضباط مركز شرطة سنورس، من السيطرة على المشاجرة، وفضها، وضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة خلالها، فيما تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر في إطلاق النيران.
 
وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.
 

 


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