اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 02:19 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق بمخزن للنباتات الطبية بالفيوم دون إصابات

الخميس، 29 يونيو 2023 01:01 م
السيطرة على حريق بمخزن للنباتات الطبية بالفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمخزن للنباتات الطبية والعطرية بمنطقة أبو جنشو بمركز إبشواى دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تقلت بلاغا، بنشوب حريق بمخزن للنباتات الطبية والعطرية، بمركز إبشواي وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الي مكان الحريق وتمكنت من السيطرة علي الحريق ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


الحماية المدنية بالفيوم

مخازن النباتات الطبية

الفيوم

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