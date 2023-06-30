اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 01:46 م
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إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة على طريق "السماعنة - فاقوس" بالشرقية

الجمعة، 30 يونيو 2023 01:13 م
إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة على طريق "السماعنة - فاقوس" بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة بهم بطريق "السماعنة - فاقوس" نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بطريق" السماعنة- فاقوس" نطاق مركز فاقوس، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متعددة.

 

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى، لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 


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