إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة على طريق "السماعنة - فاقوس" بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بطريق" السماعنة- فاقوس" نطاق مركز فاقوس، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متعددة.

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى، لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.