"تعليم الشرقية" تنعي ملاحظ ثانوية عامة توفي إثر تعرضه لحادث سير بعد تأدية عمله

الشرقية - إيمان مهنى

شيع أهالي مركز فاقوس بالشرقية، جنازة معلم، توفي نتيجة تعرضه ل حادث سير وهو عائد من عمله كملاحظ لجنة للثانوية العامة.

ونعت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، محمد أحمد محمد صقر، أخصائي خبير صحافة وإعلام بمدرسة الختاعنه للتعليم الأساسي، الذي لقي مصرعه في حادث سير، أثناء عودته من عمله كملاحظ لجنة ثانوية عامة.

وقالت مديرية التربية والتعليم في بيان: ينعي المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ووكيل المديرية ومديرو عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع العاملين بقطاع التعليم بمزيد من الحزن والأسى شهيد العلم والواجب المرحوم محمد أحمد محمد صقر أخصائي خبير صحافة وإعلام بمدرسة الختاعنه للتعليم الأساسي بإدارة فاقوس التعليمية الذي وافته المنية إثر حادث أليم أثناء عودته بعد تأدية عمله بأعمال الملاحظة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان والبقاء لله".