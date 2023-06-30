إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الدولى بكفر الشيخ.. الأسماء

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 18 شخصا بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم، نتيجة السرعة الزائدة، وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ليجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم ليجري الدفع بقوات أمنية للوقوف على أسباب الحادث، كما تم الدفع بسيارات اسعاف، لنقل المصابين، لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الاسعافات اللازمة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد بمستشفى بلطيم المركزي، لتقديم كافة الإسعافات الازمة، ووجه الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة أثار الحادث، والعناية بالمصابين، وتقوم الفرق الطبية بفرز الحالات والتعامل معها.

وتبين من سجلات مستشفى بلطيم الموذجي، إصابة شيماء فكري الزواوي، 41 عامت، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وسيلة حسن رمضان، 7 سنوات مصابة بجروح متفرقة بالجسد، ورياض عبد السلام فتح الله 45 عام، مصابة جروح متفرقة بالجسد، وفاطمة رياض عبد السلام 17 سنة مصابة بسجلات وكدمات بالجسد، ورقيه رياض عبد السلام 11 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأروي زياد عبد السلام 12 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وشريف محمد عبد الرحمن 30 عامت، مصابة بإشتباه كسر بالركبة اليمني.

كما أصيبت آلاء محمد صلاح 25 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وفريدة محمد رافض 16 عامت، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد شريف عبد الرحمن، 3 شهور مصابة بكدمات بالجبهة، وأية محمد صلاح 35 عامت، مصابة بجروح متفرقة بالجسد، ومحسن سمير عبد السميع 26 عاما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وحسين رمضان عبد الدايم، 35 عام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ويوسف حسين رمضان سنتين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وأصيب أيضًا عمر محمد رأفت 3 سنوات مصاب بجروح متفرقة بالرأس، ومروة فكري الزواوي 35 عامت، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وريهام محمد صالح 30 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وياسين محمد رافد، 10 سنوات مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.