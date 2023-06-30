إزالات فورية لعدد من التعديات على الأراضى الزراعية بقويسنا والشهداء بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار المتابعة اليومية وبذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، والتصدي لأي محاولة بناء جديدة وبدون ترخيص وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المعتدين حفاظا على الرقعة الزراعية .

ووفقاً لتقرير مديرية الزراعة ، تم اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى تنفيذ إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية على مساحة 416 م بإجمالي 2 قيراط و 10 أسهم بمركزي قويسنا والشهداء ، وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، فإننا مستمرون في رصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً من خلال اللجان المشكلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، فضلاً عن القيام بتحرير محاضر التبوير والإلتزام بتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن وبالتعاون الكامل مع مديرية الزراعة والجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى جديدة والتعامل الفوري معها ، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.