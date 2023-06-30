ثورة 30 يونيو.. المنوفية منعت المحافظ الإخوانى من دخول مبنى المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

تعد محافظة المنوفية، من أولى محافظات الجمهورية والتى وقفت ضد حكم الإخوان وأخونة الدولة منذ تولى المعزول محمد مرسى حكم البلاد، وجاء ذلك عندما رفضت دخول أحمد شعراوى المحافظ الإخوانى ديوان عام محافظة المنوفية، ورفعت لافته مكتوب عليها ممنوع دخول المحافظ الإخوانى مبنى المحافظة وكان ذلك قبل أيام من ثورة 30 يونيو ثورة الشعب التى طالبت بإنهاء حكم الإخوان للوطن الغالى مصر .

وقال شريف كامل ومقيم بمحافظة المنوفية، إن مصر شهدت عام من أصعب الأعوام التى جاءت فى تاريخ مصر وهو الفترة التى تولى فيها الرئيس المعزول من قبل الشعب محمد مرسى، حيث شهد تلك العام العديد من الأزمات فى شتى القطاعات ومنها أزمة إنقطاع التيار الكهربائى الذى عام منه أهالى محافظة ومعظم محافظات الجمهورية، حيث أن التيار الكهربائى كان طول الوقت مقطوع وتسبب فى أزمات عديدة .

ويضيف كامل أن من ضمن الأزمات التى شهده الوطن الغالى مصر الزحام اليومى على محطات الوقود، والذى كان يمتد إلى عشرات الأمتار أمام كل محطة وقود، بالإضافة إلى الأمن الذى كان يفقتده الشعب المصرى فى جميع المحافظات .

ويؤكد أن ثورة 30 يونيو أخرجت الوطن الغالى مصر من الظلام الى النور وتغير الأحوال فى شتى القطاعات التى كانت بها أزمات ومنها الأمن والأمان التى شهدته جميع أنحاء محافظات الجمهورية، عقب الانتهاء من حكم الإخوان الفاشى الذى كاد يدمر مصر بإكملها ولكن وعى الشعب المصرى فى شتى المحافظات وخروج الملايين من الشعب المصرى فى ميادين المحافظات للنداء بإنهاء حكم الإخوان الفاشى.

ويضيف أحمد شاهين ومقيم بمحافظة المنوفية، أن ثورة 30 يونيو أعادت الوطن الغالى مصر إلى شعبه بعد عام كامل من الاختطاف من قبل جماعه إرهابية أرادت بمصر بالشر ولكن وعى شعبها وقواتها المسلحة أنقذت وطن بأكمله من الضياع بعد العديد من الأزمات التى شهدتها جميع محافظات الجمهورية من مشاكل وأزمات عديدة ومنها مشكلة إنقطاع التيار الكهربائى المستمر وأزمة الوقود وغيرها من الازمات التى كانت تحاصر المواطن .

ويضيف شاهين أن محافظة المنوفية، هى التى كانت شرارة ثورة 30 يونيو عندما رفضت دخول أحمد شعراوى المحافظ الإخوانى الذى تم تعينه من حكومة الإخوان وخاصة محمد على بشر وزير التنمية المحليه وقتها ، إلى مبنى ديوان عام محافظة المنوفية وكتبت لافتات ممنوع دخول المحافظ الإخوان إلى مبنى ديوان عام محافظة المنوفية، وأغلقت الأبواب بالجنازير ومنعته من دخول مبنى المحافظة ، حتى يوم ثورة 30يونيو غادر المحافظ الإخوانى أحمد شعراوى المحافظ هارب فى لنش خوفا من مواجهة المواطنين والهروب إلى محافظة القاهرة ، وجاءت ثورة 30 والتى حققت طفرة كبيرة فى شتى القطاعات ومنها حل مشكلة التيار الكهرباء وانتهاء أزمة الوقود وغيرها من الازمات والاهتمام بكافة القطاعات

ويقول شريف صقر مقيم بمحافظة المنوفية، أن ثورة 30 يونيو والتى قام بها كافة أطياف الشعب المصرى من كافة محافظات الجمهورية للتصدى لحكم الإخوان الفاشى الذى تسبب فى العديد من الأزمات مثل انقطاع التيار الكهربائى والزحام على محطات الوقود وغيرها من الأزمات .

ويؤكد أن محافظة المنوفية، كانت شرارة ثورة 30 يونيو عندما قام أهلها بجمع 2 مليون استمارة تمرد على حكم الرئيس المعزول محمد مرسى نظرا لما شهد الوطن الغالى فى فترة تولى رئاسة البلاد وانتشار أزمات عديد بالبلاد وجاءت ثورة 30 يونيو لكى تنهض بالوطن الغالى مصر وحمايته من جماعة الإخوان الإرهابية.



مواطنى المنوفية خلال حديثهم لليوم السابع (2)



مواطنى المنوفية خلال حديثهم لليوم السابع (3)



