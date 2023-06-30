نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسي: جيل ثورة 30 يونيو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم التحديات التي واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والابناء وضياع المقدرات، قائلا: "لذلك أنني اؤمن يقينا أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة".

الرئيس السيسي: حجم تضحيات المصريين لا يليق بها سوى الانتصار على طريق التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التجربة التنموية الشاملة تشهد تقدم سريع يطول مجالات الصحة والتعليم، قائلا: "هما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة مرور بتطوير المناطق غير الآمنة والمخططة لإنقاذ الملايين من أهلنا من واقع لا يليق بهم ومصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولا إلى طريق التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والاتصالات".

الخارجية: ثورة 30 يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصرى ليرسم بإرادته مصيره

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن ثورة الـ30 من يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره. وزير المالية: ميكنة 50 تطبيقًا جمركيًا للاستيراد والتصدير بجميع الموانئ كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة « نافذة »، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة".

التخطيط: إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل لخفض كثافة الفصول خلال 2023/2024

من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، قال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%. ابتعدوا عن الأماكن المغلقة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة نهارا حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الجمعة ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، من ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا ، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة. وزير التعليم: مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة يقيس المذاكرة قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة يقيس مستوى المذاكرة عند الطلاب، موضحا أن الأسئلة راعت المستويات المعرفة وتهدف أيضا إلى قياس نواتج التعلم الحقيقة، متابعا: "لا تحمل الأسئلة ألغازا، كما أن صياغتها واضحة ومتزنة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية".

الأرصاد: طقس ثالث أيام العيد حار رطب نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة