نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الرئيس السيسي: جيل ثورة 30 يونيو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم التحديات التي واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والابناء وضياع المقدرات، قائلا: "لذلك أنني اؤمن يقينا أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة".
الرئيس السيسي: حجم تضحيات المصريين لا يليق بها سوى الانتصار على طريق التنمية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التجربة التنموية الشاملة تشهد تقدم سريع يطول مجالات الصحة والتعليم، قائلا: "هما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة مرور بتطوير المناطق غير الآمنة والمخططة لإنقاذ الملايين من أهلنا من واقع لا يليق بهم ومصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولا إلى طريق التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والاتصالات".
الخارجية: ثورة 30 يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصرى ليرسم بإرادته مصيره
قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن ثورة الـ30 من يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره.
وزير المالية: ميكنة 50 تطبيقًا جمركيًا للاستيراد والتصدير بجميع الموانئ
التخطيط: إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل لخفض كثافة الفصول خلال 2023/2024
من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، قال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الجمعة ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، من ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا ، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.
وزير التعليم: مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة يقيس المذاكرة
قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة يقيس مستوى المذاكرة عند الطلاب، موضحا أن الأسئلة راعت المستويات المعرفة وتهدف أيضا إلى قياس نواتج التعلم الحقيقة، متابعا: "لا تحمل الأسئلة ألغازا، كما أن صياغتها واضحة ومتزنة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية".
الأرصاد: طقس ثالث أيام العيد حار رطب نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طقسا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.
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