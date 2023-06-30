أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 2275 جنيها للجرام

كتب ــ هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 30-6-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب ، بقيمة 25 جنيهًا بمستهل تعاملات جلسة اليوم الجمعة، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر-2275 جنيها للجرام، وانتهاء وزارة المالية من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة « نافذة ».



أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 25 جنيها وعيار 21 يسجل 2275 جنيها للجرام تراجعت أسعار الذهب، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بالتزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر-2275 جنيها للجرام، وعيار 24 بقيمة 2600 جنيها، وعيار 18 بقيمة 1950 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 18200 جنيه.



وزير المالية: ميكنة 50 تطبيقًا جمركيًا للاستيراد والتصدير بجميع الموانئ كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة". كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة".

وكشف الوزير، عن برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم «إذن التسليم» الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة «نافذة» إلكترونيًا بشكل مباشر.

التخطيط: 350 مليار جنيه مخصصات المرحلة الأولى لحياة كريمة لتنفيذ 23 ألف مشروع أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إنجاز 85% من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وبلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى وصل إلى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.

أوضحت "السعيد"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، أن مشروع "حياة كريمة" يحقق كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17، وبلغت مُخصصات المرحلة الأولى من المشروع 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا بنطاق 20 محافظة، بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن.