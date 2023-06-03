536 طالب ثانوى أزهري بشمال سيناء يبدأون اليوم الامتحانات في 7 لجان

شمال سيناء ـ محمد حسين

يتوجه اليوم السبت 536 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسى بعدد 7 لجان موزعة بمختلف مدن المحافظة.

وأكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب بشمال سيناء أن هناك عدد 7 لجان للامتحانات موزعة بواقع لجنتين بالعريش ولجنة ببئر العبد ولجنة بالشيخ زويد ولجنة برابعة ولجنة بأم شيحان ولجنة بالجفجافة بوسط سيناء، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 536 طالبا وطالبة (318 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و218 طالبا وطالبة فى القسم العلمي)، مشيرا إلى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة.

وأشار لأنه سيتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، لافتا إلى بدء الامتحانات اعتبارا من اليوم 3 يونيو حتى 12 يوليو القادم.

أضاف أنه تم التوجيه أن من حق الطالب توفير المناخ المناسب أثناء أداء الامتحانات وتوفير الخدمات الطبية والأمنية حتى يؤدى امتحانه بشكل جيد، لافتا لأنه تم عقد اجتماع سابق مع السكرتير العام للمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة لتوفير الخدمات الأمنية والصحية والمياه والكهرباء.

وأكد عبدالعظيم أن كافة الاستراحات استقبلت الملاحظين بعد تجهيزها بكافة الإمكانيات لراحة أعضاء اللجان ومعاونيهم ومؤمنة أيضا بشكل كامل.

و افاد أن غرفة العمليات بالمنطقة تم تفعيلها وتجهيزها لتلقى كافة المشكلات والعمل على حلها وأنها على تواصل دائم ومستمر مع رؤساء اللجان ومساعديهم، لافتا أنه تم تسليم الاسئلة لمراكز الأسئلة المختلفة وتم تأمينها وتوفير الحراسات الخاصة بها.