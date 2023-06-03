3 آلاف و520 طالبا يؤدون امتحان مادتى الفقه والحديث بالثانوية الأزهرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

يؤدي 3 آلاف و520 طالبا وطالبة، بالقسم العلمي، ب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الفقه والحديث، منهم 2000 طالب، و1520 طالبة، بـ34 لجنة، وتفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، عددا من اللجان بإدارة الرياض الأزهرية، لمتابعة أعمال الامتحانات.

وتابع أعمال الامتحانات من غرفة العمليات بالمنطقة والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور.

وقال الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، إنه يؤدي 5 آلاف و520 طالب وطالبة طلاب القسم العلمي مادتي الفقه والحديث، ولم ترصد غرف العمليات بالمنطقة والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى، حتى الأن، وهناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية لأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.