وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية.. صور

الغربية عادل ضرة

تابع اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعلي م بالغربية، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023 في يومها السادس، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالب وطالبة الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

صرح وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عدده 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.