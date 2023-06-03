والى الخرطوم: نعمل مع القوات المسلحة السودانية لتعزيز الأوضاع الأمنية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة أن الولاية تعيش حالة حرب كاملة وان حكومته تعمل مع القوات المسلحة لتعزيز الاوضاع الأمنية في المناطق التي تشهد استقراراً نسبياً، مؤكدا أن الهم الأساسي هو الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين إذ إنه بخلاف العمليات العسكرية تنشط العصابات في نهب ممتلكات المواطنين.

وحيا عثمان حمزة في تصريحات لتلفزيون السودان أوردتها وكالة سونا السودانية للأنباء، تضحيات القوات المسلحة في رد العدوان الغاشم وترحم على أروح شهداء القوات المسلحة والمواطنين متمنيا عاجل الشفاء للجرحى وعودة المفقودين.

ونوه الوالي الى التفاهمات التي تمت مع القيادة الجديدة للشرطة بانزال قوات الشرطة بالتدرج للقيام بأعمال التأمين خاصة المرافق العامة والاسواق وأشاد في هذا الصدد بقيام المواطنين بتأمين أحياءهم السكنية وفيما يتعلق بالكهرباء ومياه الشرب أشاد الوالي بالجهد الذي قام به العاملون في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وهيئة مياه الخرطوم في صيانة اعطال المحطات والمحولات والخطوط الناقلة مما اسهم في عودة التيار الكهربائي والامداد المائي لاجزاء واسعة من الولاية باستثناء محطات المياه الواقعة في المناطق الملتهبة.

كما تطرق للاتصالات مع ولاية الجزيرة لايجاد مواقع مناسبة لاستيعاب نزلاء الدور الإيوائية خاصة دار أطفال المايقوما التي تقع في محيط المناطق الملتهبة مما حال دون وصول العاملين بهذه الدور كما فاقم من أوضاعها انقطاع التيار الكهربائي ونفاذ وقود المولدات الكهربائية مما ادى فقدان ارواح عدد من الاطفال بسبب الامراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة واعرب عن امله في تحسن الاوضاع دون أن تضطر السلطات للجوء الى خيار الترحيل.