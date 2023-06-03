نجاح سياسى.. ذا هيل: بايدن ومكارثى أكبر الفائزين من معركة "سقف الديون"

كتبت رباب فتحى

بعد ملحمة استمرت شهورا أبعدت الولايات المتحدة عن تعثر محتمل، أرسل الكونجرس أخيرا تشريعا لرفع سقف الديون إلى الرئيس الأمريكى، جو بايدن، ليضيف ذلك نجاحا جديدا للأخير قبل معركة محتدمة للفوز بالانتخابات المقبلة. ولكنه ليس الفائز الوحيد، حيث بذغ كذلك نجم كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الجمهورى.

وكان التشريع نتاج أشهر من المفاوضات بين بايدن ومكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) ، بلغت ذروتها بمحدثات غاضبة وجهود حثيثة من قبل القادة في كلا الحزبين لبيع الاتفاقية لمؤتمراتهم الحزبية - والتي تضمنت عددًا من المشرعين المترددين، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

بايدن ورغم أن بايدن اضطر إلى التحول من موقفه بأنه لن يتفاوض بشأن سقف الديون، وأُجبر على الرضوخ لمطالب الحزب الجمهوري بخفض الإنفاق التقديري المحلي ومتطلبات العمل الجديدة لطوابع الطعام ، الأمر الذي أثار حفيظة الليبراليين، إلا أنه خرج فائزا.

وتوضح الصحيفة أن بايدن فاز فى المفاوضات من خلال جعل الحزب الجمهوري في مجلس النواب يوافق على رفع سقف الديون حتى 1 يناير 2025 ، مما أجل أي مواجهة مستقبلية لما بعد الانتخابات العام المقبل.

في النهاية ، لم يكن على بايدن تقديم أي تنازلات ضخمة. حتى فيما يتعلق بقضية طوابع الطعام ، قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن الحكومة يمكن أن تنفق المزيد من الأموال على المساعدة التغذوية بموجب الصفقة بسبب البنود التي تم التفاوض عليها لزيادة وصول المحاربين القدامى والمشردين والفئات الضعيفة الأخرى.

تلقى بايدن بعض الانتقادات من اليسار ، لكن الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين صوتوا لصالح التشريع.



كيفن مكارثي في حملة العام المقبل ، سيستخدم بايدن المفاوضات بالتأكيد ليقول إنه زعيم سياسي قادر على العمل مع الجمهوريين والفوز بصفقات من الحزبين. ليس هناك شك في أن مكارثي قد ظهر باعتباره الفائز الأكبر في القتال - حتى لو كان عليه أيضًا أن يتلقى بعض الانتقادات من جناحه الأيمن.

ودفع مكارثي صفقة كبيرة من الحزبين من خلال الكونجرس وأثبت خطأ منتقديه الذين شككوا في قدرته على الحصول على مشروع قانون مدعوم من الحزب الجمهوري لرفع سقف الديون من خلال مجلس النواب.

وأعطى هذا الانتصار المبكر لرئيس مجلس النواب نفوذاً في المحادثات اللاحقة ، وكان أول علامة كبيرة على أن البيت الأبيض والديمقراطيين قد استخفوا بمكارثي بعد انتخابه الصعب كرئيس لمجلس النواب.

وحقق مكارثي فوزًا كبيرًا يوم الأربعاء عندما أيد 149 عضوًا ، أي أكثر من ثلثي المؤتمر الذي عقده ، مشروع القانون - في إظهار الدعم لقائدهم وقليلًا من التوبيخ للمحافظين الذين انتقدوه.

سيواجه تحديات في المستقبل ، لكن هذا كان انتصارًا سياسيًا كبيرًا في برنامج رئاسة مكارثي الشابة لمجلس النواب.