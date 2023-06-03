نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة متاحة الآن فى المدارس

كتبت - مرام محمد

أتاحت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية ، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنسبة نجاح 85,17%.

يُذكر أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة بالفصل الدراسي الثاني بلغ 189318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة، وعدد الطلاب 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100٪؜.