إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة فى المدارس غدا

كتبت مرام محمد

تتيح مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية في المدارس يوم غد السبت الموافق 3 يونيو 2023.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 للشهادة الإعدادية، من خلال المدرسة فور إتاحتها أو من خلال الموقع الرسمي للمديرية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1-الدخول على رابط مديرية تعليم الجيزة التالي:

2- إدخال رقم الجلوس.

3- الضغط على عرض النتيجة، وستظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني.

يُذكر أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بلغ 189318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.