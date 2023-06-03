نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء مشروعات التطوير والرصف بأوسيم

كتبت - مرام محمد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم السبت، جولة موسعة بمركز ومدينة أوسيم، تفقد خلالها مشروعات الرصف والتطوير الجارية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

بدأت الجولة بتفقد طريق طراد النيل، حيث تابع النائب أعمال الرصف والتطوير وتوسعة الطريق لتيسير حركة مرور المركبات، موجها بتذليل كل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير وسرعة الانتهاء من أعمال التدبيش والجزيرة الوسطى وتركيب أعمدة الإنارة بطول الطريق.

وتابع النائب أعمال الرصف بطريق جسر ترعة الزمر بداية من محور الضبعة في اتجاه مركز منشأة القناطر بطول 4 كم وأعمال الرصف بوصلة مطحن اللواء لربط طريق ترعة الزمر بمدخل مدينة أوسيم.

واختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بتفقد طبقة الأسفلت بطريق البراجيل أوسيم بداية من قرية البراجيل حتى مدخل مدينة أوسيم بطول 5.5كم

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

رافق نائب المحافظ، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، والشركات المنفذة لأعمال الرصف.