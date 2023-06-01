اليوم السابع
Ads
الخميس، 01 يونيو 2023 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة برقم الجلوس

الخميس، 01 يونيو 2023 12:43 م
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة برقم الجلوس النتيجة على موقع مديرية تعليم الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا بنسبة نجاح 85,17%.
 
ويستطيع الطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، من خلال المدرسة فور إتاحتها يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو 2023، أو من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك باتباع الخطوات التالية:
 
1-الدخول على رابط مديرية تعليم الجيزة التالي:
 
2- إدخال رقم الجلوس.
 
3- الضغط على عرض النتيجة، وستظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني.
 
يُذكر أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بلغ 189318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.
 
وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الجيزه

نتيجه الشهاده الاعداديه الجيزة

امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

اليوم السابع بلس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023

نتيجه الشهاده الاعداديه 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

نتيجه الشهاده الاعداديه برقم الجلوس

الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

خطوات التظلم على نتيجه الشهاده الاعداديه

خطوات التظلم على نتيجه الشهاده الاعداديه في الجيزة

نتيجه الشهاده الإعدادية في الجيزه بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهاده الاعداديه في الجيزة

محافظة الجيزة

محافظه الجيزة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مديريه التربيه والتعليم بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم

لينك الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه

نتيجة اعدادية الجيزة

نتيجة الاعدادية الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الآن

لينك الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة

شهاده الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه



الموضوعات المتعلقة

اليوم أول أيام طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بتعليم جنوب سيناء لمدة 15 يوما

الخميس، 01 يونيو 2023 11:34 ص

تعليم الجيزة تعلن نتائج الشهادة الإعدادية 2023 فى المدارس السبت المقبل

الخميس، 01 يونيو 2023 10:54 ص

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.. الآن بالاسم ورقم الجلوس

الخميس، 01 يونيو 2023 10:49 ص

التعليم: التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية فى المديريات والإدارات

الخميس، 01 يونيو 2023 10:08 ص

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بالاسم ورقم الجلوس (تحديث)

الخميس، 01 يونيو 2023 09:48 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة