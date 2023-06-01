نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة برقم الجلوس

كتبت - مرام محمد

يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عن كيفية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا بنسبة نجاح 85,17%.

ويستطيع الطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، من خلال المدرسة فور إتاحتها يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو 2023، أو من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك باتباع الخطوات التالية:

1-الدخول على رابط مديرية تعليم الجيزة التالي:

2- إدخال رقم الجلوس.

3- الضغط على عرض النتيجة، وستظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الثاني.

يُذكر أن إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بلغ 189318 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.