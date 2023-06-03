نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الامتحانات فى كلية الصيدلة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفقد اليوم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، سير أعمال الامتحانات بكلية الصيدلة، ترافقه الدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مرفت عسكر القائم بعمل رئيس قسم الكيمياء الحيوي، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الأسبق، الدكتورة نرمين عوني منسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية، د.هشام عبدالعزيز رئيس قسم الكيمياء التحليلية، ومرفت عيد مدير عام الكلية.

واطمأن الدكتور عاطف حسين علي سير الإمتحانات ومطابقتها للقواعد العامة لسير الامتحانات، وتوفير كافة احتياجات الطلاب، والتأكد من مستوى أسئلة الامتحانات ومدى موافقتها للمناهج وانتظام سير العمل بجميع اللجان وحرص الجامعة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بالكلية، متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق والسداد والنجاح.

وفي ختام الجولة التفقدية أجري نائب رئيس الجامعة حوارا ودياً مع أبنائه الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ووجه بتذليل كافه العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحان .