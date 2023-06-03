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مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من "طنقشد" بأوزبكستان.. صور

السبت، 03 يونيو 2023 07:47 ص
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من "طنقشد" بأوزبكستان.. صور مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان
كتب محمود عبد الغني

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استكمالا لخطة وزارة الطيران المدني في إستقطاب وجهات جديده لتنشيط السياحة والحركة الجوية، استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي أولى رحلات شركة  My freighter القادمة من مطار أوزبكستان طنقشد علي متنها 171 السائحين.
 
ووجه الطيار أحمد منصور التعليمات بحسن استقبال الطائرة الجديدة و تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين و بالفعل تم إستقبال الطائره بتقليد رش المياه water salute،و تم إستقبال السائحين بالورود و توزيع الهدايا التذكارية.
 
يذكر أنه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 5 رحلات شهريا.
 
 
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (1)
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (2)
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان 

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (3)
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان 

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (4)
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان 

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (5)
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان 

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (6)
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (6)

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (7)
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (7)

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (8)
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (8)

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (9)
مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من مطار طنقشد بأوزبكستان (9)

 


مطار الغردقة

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