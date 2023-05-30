مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Sky Line.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولى، أولى رحلات شركة Sky Line للطيران القادمة من مطار "كاتاوسكي/ بولندا" التي تقل على متنها 273 من السائحين.

وقدمت إدارة المطار الورود للوافدين وجسن استقبالهم كذلك تم تسهيل جميع إجراءات الوصول للسائحين وتقديم الهدايا التذكارية مع تمنيات فريق العمل بالمطار بقضاء اجازة ممتعة و رؤيتهم بالغردقة مرات أخرى.

جدير بالذكر انه تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع 21 رحلة شهريا مما يعكس نجاح مطار الغردقة على جذب شركات طيران وخطوط جديدة وخدمة أكبر عدد من الركاب على مدار الساعة، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني في اجتذاب وجهات جديدة و تنشيط الحركة الجوية و الموسم السياحي.