مدير المواد الثقافية بالإسكندرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهاده الثانوية الأزهرية ويرافقه الدكتور محمد الجوهري موفد قطاع المعاهد الأزهرية والمتابع الامتحانات من قبل قطاع المعاهد الأزهرية بالمرور على لجنتى بنين وفتيات القويرى للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وأكد مدير المواد الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات، واطمأنا على أن الأسئلة لايوجد بها شكوى من الطلاب والطالبات وأنها مطابقة للمنهج.

ويؤدى الطلاب امتحان طلاب القسم العلمى اليوم مادتى الفقه بجميع مذاهبه لجنه اولى واللجنة الثانية الحديث.

يذكر أن استعداد المعاهد الأزهرية لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، و مهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق، وتم توزيعها على السادة المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.