امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.. ننشر تعليمات امتحان الشفوى الموثق بالفيديو

كتب لؤى على

انطلقت اليوم السبت 3 يونيو امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، تعليماتها بشأن امتحان الشفوى لمادة القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك على النحو الآتى:-

- يبدأ امتحان الشفوي مع بداية الامتحانات التحريرية لمادة القرآن الكريم على أن يتم الانتهاء منها لجميع الطلاب بتاريخ 26 يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، وقد تم الإشارة إلى ذلك في الجدول الرسمي الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

- يراعى التسجيل بكشوف الشفوى كل نوعية بكشف مستقل ( مستجد – معيد- معيد قديم).

- يخطر جميع الطلاب بموعد امتحانهم شفوياً في اليوم الأول من أيام الامتحانات التحريرية ويتم توقيع الطالب بالعلم وتقع مسئولية إبلاغهم على رئيس اللجنة ومساعديه.

- لا يتم إرسال اخطارات تخلف الشفوى إلا بعد انتهاء امتحان جميع الطلبة باللجنة.

- يتم توثيق امتحانات الشفوي على اسطوانات (DVD) مجمعة ومسجل بها جميع الطلاب الممتحنين مع مراعاة عدم الخلط في الأسطوانة الواحدة المجمعة بين القسم العلمى والقسم الأدبى، وبين البنين و الفتيات إذا كانت اللجنة مشتركة، ويتم تسجيل أسماء المعاهد على غلاف الاسطوانة وترسل إلى اللجنة الفرعية لتوثيق الاختبارات الشفوية بالإدارة المركزية للمنطقة ( مدير الكمبيوتر التعليمي – مدير مركز المعلومات - موجه عام الحاسب الآلى).

- يراعى التأكد من دقة الصورة والصوت (سلامة الفيديوهات) وتقع مسئولية ذلك على معلمي الحاسب الآلي المنتدبين باللجنة.

- يراعى عدم إعادة توثيق اختبار الطالب أكثر من مرة .

- أخر موعد لتسليم كشوف الشفوى إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023.

- على اللجنة الفرعية لتوثيق الاختبارات الشفوية بالمنطقة اثناء استلام الأسطوانة المجمعة من كل لجنة من لجان الشهادة التأكد أنها تحتوى على جميع المعاهد الموجودة بها.

- يتم تجميع اللجنة الفرعية لتوثيق الاختبارات الشفوية للأسطوانات على الهارد يسك بحيث يتم التبويب طبقا لما يلي "يتم التقسيم إلى عدد (٢) ملف أساسى علمى وادبى، ويتم تقسيم كل قسم إلى عدد 2 ملف داخلي (بنين - فتيات).

- اخر موعد لتسليم الهارد يسك المجمع الخاص باختبارات الشفوي للثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023م إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023